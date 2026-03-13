La 10K de Teis regresa a Vigo este domingo con 600 inscritos y un 44% más de participación

El barrio vigués de Teis vive este fin de semana una de las fechas más destacadas de su deporte popular. El domingo 15 de marzo regresa al barrio la séptima edición de la 10K, con más de 600 corredores inscritos.

En una rueda de prensa celebrada este viernes, el alcalde, Abel Caballero, junto con los organizadores de la carrera, destacaron el éxito de esta prueba debido al aumento de la participación en un 44%, contando en este momento con 618 inscritos en ambas categorías. El recorrido, que atraviesa todo el barrio de Teis, repite el de las últimas ediciones, transcurriendo por Sanjurjo Badía, el Monte da Guía, el parque de A Riouxa y la playa, pasando por encima de la ETEA.

Según destacó el regidor, la carrera cuenta con dos modalidades, la de 5 y la de 10 kilómetros, y ambas empiezan y terminan en la calle Purificación Saavedra, en el mercado de Teis. Esta prueba comienza a las 10:00 de la mañana para los menores y a las 10:30 para los mayores en ambas disciplinas.