San Silvestre de Vigo: Todo lo que tienes que saber sobre la carrera más divertida para despedir el año

La carrera de San Silvestre es una de las tradiciones más instaladas en Vigo para despedir el año cada 31 de diciembre. Este próximo miércoles cumplirá su 20 aniversario y lo hace buscando un récord de participación.

En origen, la carrera estaba ubicada en Castrelos, pero con el tiempo, el espíritu popular del evento lo fue arrastrando hasta el centro de la ciudad. Primero, con salida en la Alameda, que fue el punto de arranque hasta la pandemia. De momento, el récord de participación se alcanzó en 2019, con 12.500 participantes.

Tras el coronavirus y tres años de parón, la San Silvestre se trasladó hasta la Puerta del Sol, como salida y meta, aunque la participación sufrió un bajón que dejó unos números por debajo de la mitad. Un año después, en 2023, un gran temporal obligó a suspender la carrera, que fue trasladada al 19 de febrero, coincidiendo con los Carnavales.

El año pasado se apuntaron poco más de 4.000 personas, aunque es cierto que siempre hay atletas "no oficiales", sin dorsal, que se suman en determinados tramos. De hecho, el Concello cifró en 8.000 los participantes, casi el doble de los anunciados oficialmente.

El objetivo para esta edición, la cuarta que parte desde la Puerta del Sol, y aprovechando esos 20 años, es recuperar esas cifras prepandémicas, y corroborar el crecimiento exponencial que Vigo experimenta en estas fechas.

Solidaridad y ambiente festivo

Lo que no ha perdido la San Silvestre de Vigo es el espíritu solidario y habrá recogida de alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos. Las donaciones se podrán hacer entre las 10:00 y las 11:50 horas en las carpas que se habilitarán en la Plaza de la Princesa, y las 3.000 primeras personas que realicen una donación recibirán un obsequio. El año pasado se recaudaron dos toneladas de alimentos.

A la solidaridad se le suma también el espíritu festivo, reflejado en que esos miles de corredores se presentan a la carrera con disfraces, un elemento característico que le da color al recorrido y que, además, tiene premio.

En la edición de 2024, el premio grupal se lo llevaron los runners del Máis que Auga con la temática "Juegos Olímpicos". Así, los más de 40 integrantes representaron diferentes deportes, disfrazados de esgrimistas, antorchas, tenistas, gimnastas y piragüistas, entre otros.

Habrá 9 premios para los mejores disfraces, tres por cada categoría: niños, adultos y grupos. La ceremonia de entrega de premios será en el árbol de Navidad al finalizar la prueba.

El recorrido, de unos 4,5 kilómetros, saldrá desde Puerta del Sol y recorrerá Policarpo Sanz, García Barbón, Rosalía de Castro, Serafín Avendaño, Areal, Pontevedra, Marqués de Valladares, Carral, Cánovas del Castillo, Mestre Mateo, Teófilo Llorente, Real, Méndez Núñez, Rúa Alta y Elduayen para terminar de nuevo en la Puerta del Sol.