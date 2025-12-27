Pontevedra calienta motores para una San Silvestre multitudinaria y solidaria

Pontevedra ya cuenta los días para celebrar la 42 edición de la San Silvestre, una cita plenamente consolidada que combina deporte, diversión y solidaridad y que se ha convertido en una de las pruebas con más tradición de Galicia y del conjunto del Estado.

La presentación oficial tuvo lugar este viernes en el Ayuntamiento, con la participación del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, la directora de la Sociedad Gimnástica, Charo Castro, y el director deportivo de la prueba, Víctor Riobó.

El regidor destacó que la San Silvestre es "una auténtica fiesta del deporte en una ciudad volcada con la actividad deportiva", y mostró su confianza en alcanzar el tope de 7.000 inscritos fijado para este año, con la vista puesta en llegar a los 8.000 participantes en próximas ediciones y batir el récord histórico de 2019.

Por su parte, Riobó subrayó el carácter social y familiar de la carrera, pensada como un punto de encuentro entre amigos y vecinos antes de la despedida del año.

El recorrido será completamente urbano, con 3.800 metros, y contará con salida y meta en la Avenida de Montero Ríos. Como novedad organizativa, se instalarán dos tótems, uno en la salida y otro en la meta, para gestionar el elevado número de corredores, ya que se prevé que los primeros clasificados lleguen a meta cuando todavía no hayan salido los últimos participantes.

La salida oficial será el 31 de diciembre a las 17:00 horas.

La inscripción mantiene su espíritu solidario, ya que para participar es necesario aportar un kilo de alimentos, requisito que da derecho al dorsal y a la cobertura del seguro.

Las inscripciones pueden realizarse en la tienda Miller y, en los días previos a la carrera, también en un local habilitado en la calle Castelo, número 3, para evitar esperas de última hora.