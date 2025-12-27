Marín (Pontevedra) despide el año con fútbol sala y la tradicional Subida a Castro

Imagen de una de las presentaciones. Concello de Marín.

Marín cerrará el año 2025 con un intenso programa deportivo que combinará fútbol sala y carrera popular, dos citas pensadas para todos los públicos y con un marcado carácter participativo.

El concejal de Deportes, Antonio Traba, presentó en los últimos días los eventos que pondrán el broche final a un año en el que la actividad deportiva ha tenido un papel destacado en el calendario municipal.

El primero de los eventos será la I Copa Xuvenil Concello de Marín Memorial Marcos Moreira, organizada por el Marín Futsal, que se celebrará durante todo el fin de semana en el Pabellón de A Raña.

El torneo nace como un emotivo homenaje a Marcos Moreira, joven muy vinculado al fútbol sala marinense que falleció este año, y reunirá a varios equipos de referencia de la comarca y de Galicia.

En la competición participarán Marín Futsal A, B y C, CD Camposala, Cangas Fútbol Sala, Coruña FS, ADFS Bueu y Morrazo Futsal, en dos jornadas intensas que culminarán el domingo a las 18:45 horas con la entrega de premios.

La actividad deportiva continuará el domingo con la XVI Subida a Castro, una prueba ya clásica en el calendario local que puede realizarse tanto en modalidad de carrera como de andaina.

El recorrido discurrirá por Castro, Porteliña, Cidrás, Sete Espadas y regreso a Castro, en una especie de San Silvestre con identidad propia.

Las inscripciones ya superan las 170 personas, aunque, como es habitual, se espera que muchas se formalicen el mismo día de la prueba.

La participación es gratuita y las salidas se realizarán de forma escalonada: a las 10:00 horas la andaina, a las 11:00 la carrera de adultos y a las 12:00 la carrera infantil.

La jornada se completará con un concurso de tortillas, que podrán degustarse en la Casa de Cultura de Mogor, y con el sorteo de dos jamones entre las personas participantes.