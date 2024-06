Pereira Productos do Mar presenta su nueva valla en Vigo con una frase de Olga Novo

"Chamoume o mar para romper augas" es la frase elegida este año para ilustrar la valla que Pereira Productos do Mar tiene en sus instalaciones de la Avenida de Beiramar. La escritora gallega y Premio Nacional de Poesía, Olga Novo, es la autora de este mensaje.

"Esta frase tan evocadora vai ser a protagonista do noso valo durante o vindeiro ano. Con esta iniciativa, que levamos realizando dende hai xa doce anos, queremos por en valor a importancia da literatura galega, tan nosa e tan importante no desenvolvemento da nosa cultura e da nosa sociedade. Queremos agradecer a Olga Novo que quixera sumarse a familia de escritores galegos que durante os últimos anos participaron no noso valo”, apunta Ruy Andrade, Director de Comunicación de Pereira Productos do Mar.

En palabras de Olga Novo, "síntome feliz e honrada de levar as miñas palabras a este muro marítimo e dar continuidade a un ronsel poético no que me precederon xa outros/as compañeiros escritores na nosa lingua. Agradezo, pois, a o Grupo Pereira a invitación a sumarme a esta apertura oceánica, de vida e liberdade, no Vigo do meu amigo".

La frase de Olga Novo releva a la del fundador de la compañía, José Pereira Álvarez, "O paso do boi é lento pero seguro", una frase del patrimonio cultural gallego que el empresario convirtió en una filosofía de empresa y de vida.

La presentación de la nueva valla tuvo lugar este viernes 28 de junio a bordo del buque de pesca de Argos Pereira. El acto contó con la presencia de Olga Novo así como de los responsables del Grupo Pereira, José Enrique Pereira Presidente de la compañía, Luis López-Boado Prieto Gerente y Ruy Andrade, Director de Comunicación.