El acuerdo entre Celta y Conxemar, más cerca: podrían anunciar su firma la semana que viene

Cuenta atrás para que el Celta de Vigo y Conxemar anuncien un acuerdo de patrocinio que podría conllevar el cambio del nombre del estadio de Balaídos y el patrocinio de Abanca, al menos en lo que respecta al municipal.

Según ha podido saber Treintayseis, el próximo 1 de octubre ambas entidades celebrarán un encuentro destinado a conectar deporte y mar y en el que se podría anunciar la firma y condiciones de la "alianza estratégica" en la que están trabajando.

Estas negociaciones se conocieron la semana pasada y, según fuentes del sector, el acuerdo parece cercano, aunque no hay más novedades al respecto de lo que podría suponer tanto para el club como para la asociación.

El propio presidente de Conxemar, Eloy García, confirmaba el miércoles pasado las "negociaciones avanzadas" con el Celta, aunque matizaba que todavía no había "nada cerrado".

El acuerdo está basado en los valores que ambas entidades comparten, como "el trabajo de equipo, el esfuerzo y el juego limpio" y "la nutrición y el medio ambiente".

Uno de los principales focos de esta alianza está en el estadio municipal de Balaídos, ya que podría suponer que se eliminase el "apellido" Abanca, que sería sustituido por el de Conxemar.

Anuncio antes de la feria de Conxemar

La intención desde la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura es anunciar el acuerdo antes de la feria internacional que se celebrará en el Ifevi a partir del 5 de octubre, por lo que la fecha del 1 de octubre encajaría con esa pretensión, siempre y cuando se termine cerrando.

Según informaciones de varios medios locales, el acuerdo del cambio de nombre del estadio podría extenderse durante 7 años.