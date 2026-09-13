El Celta deja escapar la victoria en el último minuto y empata ante el Málaga

El Celta sigue sin saborear la victoria esta temporada. Tras adelantarse en el marcador antes del descanso y mantener la ventaja durante gran parte de la segunda mitad, el conjunto vigués no pudo aguantar el resultado hasta el final y el Málaga logró el empate en el último minuto.

El gol de Jutglà llegó en el minuto 41, dando ventaja a un Celta que, sin embargo, fue perdiendo presencia ofensiva con el paso de los minutos. El equipo se mostró sin ideas en ataque y acabó encajando el empate en otra jugada a balón parado.

El encuentro tampoco estuvo exento de polémica, con una actuación arbitral discutida y un penalti no señalado a favor del Celta. El VAR no intervino en una acción en la que Recio, en su intento por llegar al balón, zancadilleó a Jutglà dentro del área.

El gol del Málaga llegó en el minuto 83 de la mano de Adrián Niño.

Así, al Celta continúa atragantándosele el comienzo de Liga y, tras cuatro jornadas disputadas, suma tan solo cuatro puntos.