Celta y Concello de Vigo formalizan la cesión de Balaidos hasta 2101

El Celta y el Concello de Vigo han formalizado este domingo la concesión administrativa de Abanca Balaídos en un acto celebrado en el propio estadio, en la previa del Celta-Málaga, partido correspondiente a la quinta jornada de Liga.

La presidenta del Celta, Marián Mouriño, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, escenificaron la firma del acuerdo, que establece una concesión de 50 años, ampliable hasta un máximo de 75. "Y porque es el máximo tiempo posible", aseguró el regidor.

"Es un día histórico para Vigo: el Celta utilizará Balaídos durante lo que queda de siglo", celebró Caballero, asegurando que se trata de una concesión creada en base a la colaboración mutua entre ambas entidades. Asimismo, hizo referencia a todas las actividades que el club podrá desarrollar en el estadio: "es un campo que, debido a su envergadura, debe de ser utilizado en diferentes ámbitos".

Por su parte, Marián se mostró "muy emocionada" por la firma. "Esto es un convencimiento para toda la ciudad, es muy importante para Vigo porque es una firma que nos permite convertir este Estadio en uno de los más importantes del mundo.

Como recuerdo de este día, Marián Mouriño hizo entrega al alcalde de Vigo de una maqueta exclusiva del estadio, símbolo de la estrecha vinculación entre la instalación, el Celta y la ciudad.

La grada de Gol avanza a "muy buen ritmo"

Durante la firma, Caballero aprovechó para afirmar que las obras de la grada de Gol avanzan "a muy buen ritmo" y que podrían estar finalizadas para el "1,2 o 3 de enero". "No aseguramos ni descartamos que la grada estará abierta para el derbi contra el Depor. Estamos metiendo mucha presión", aseguró.