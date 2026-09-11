Una nueva colección de joyas lleva los símbolos de As Celtas a 25 piezas

La Joyería Suiza y As Celtas lanzan una nueva colección inspirada en la identidad del club. La "Colección Celta" reúne 25 piezas de joyería inspiradas en diferentes elementos de la identidad del RC Celta de Vigo.

La colección incluye anillos tipo sello, pendientes, pulseras, colgantes y gemelos elaborados en oro amarillo y rosa de 18 quilates y plata. Las piezas incorporan elementos vinculados al club, como la cruz de Santiago, el blasón celeste, la doble "C" y la corona, además de zafiros celestes y detalles en rubíes.

La propuesta se divide en dos líneas: la "Línea Identitaria" incorpora de forma directa el escudo del club, mientras que la "Línea de Inspiración" utiliza elementos de la simbología celeste de una manera más discreta.

La "Colección Celta" estará disponible desde este viernes en la boutique de Joyería Suiza y en la tienda oficial del RC Celta.