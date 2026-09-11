El Celta rebaja su límite salarial hasta los 88 millones, tres menos que la temporada pasada

El Celta se mantiene entre los diez límites salariales más altos de LaLiga, pese a rebajar el coste de plantilla en tres millones de euros. Este importe incluye el gasto del primer equipo y del Fortuna, y está afectado por un verano sin grandes ventas en ASede.

LaLiga ha hecho público este jueves el límite salarial de los 40 equipos que conforman el fútbol profesional en España. El club olívico contará esta temporada 2026-2027 con la novena plantilla más cara de la competición, tan sólo uno por encima del Deportivo de A Coruña.

En concreto, el límite celeste ha bajado hasta los 88,089 millones de euros, casi tres millones menos que un año atrás, en el que superó los 91 millones. Por su parte, su máximo rival en su primera temporada en Primera División ya supera los 64 millones de euros.

La plantilla más cara de España vuelve a ser la de Real Madrid, cuyo límite salarial ya alcanza los 832,8 millones de euros. El FC Barcelona y el Atlético de Madrid son sus competidores más cercanos, con costes que superan los 580 y los 360 millones de euros, respectivamente.

Por la parte baja de la tabla, destaca el Sevilla, con un coste de plantilla máximo de 20 millones de euros. Recién ascendidos como el Málaga (33 millones) y el Racing de Santander (53 millones) superan el importe hispalense, así como dos de los recién descendidos a Segunda División: RCD Mallorca y Girona FC.

💰 Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) de los clubes de #LALIGAEASPORTS y #LALIGAHYPERMOTION tras el mercado de fichajes de verano.



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ℹ️ Si quieres entender cómo funciona el LCPD, te lo explicamos en este vídeo: https://t.co/C2n7fJBLMI pic.twitter.com/kdjvvTvAm3 — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) September 10, 2026

El impacto de la Premier

En una comparecencia comandada por Javier Tebas, el presidente de LaLiga acompañado por el Director Corporativo han explicado los límites de coste de plantilla. Ambos han explicado que en líneas generales que el mercado ha movido cantidades muy similares a la temporada pasada, igual que el número de operaciones.

En cuanto a inversiones y desinversiones, como informa Quincemil, la Premier vuelve a destacar con una inversión gigante aunque desde LaLiga se asegura que es un modelo con pérdidas y que afecta al resto de ligas europeas porque "encarece traspasos y gastos de personal".