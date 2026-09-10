El Celta y Mos dan un nuevo paso para ampliar el vial que conecta la ciudad deportiva con Cela

El Celta da un nuevo paso para completar las instalaciones de su ciudad deportiva. Este jueves, el club olívico y el Concello de Mos han firmado el convenio que fija la colaboración entre las dos partes para llevar adelante la ampliación del vial que conecta el ámbito de Celta 360 con el núcleo de Cela.

Según señala la corporación local, en el acto también han estado presentes representantes de la Asociación de Veciños Celado, los concelleiros Camilo Grandal, Leo Costas, Evaristo Ucha y Sara Cebreiro, y el responsable de Relaciones Institucionales del Celta, Carlos Cao. El acuerdo permite avanzar en la redacción del proyecto y en la obtención de los terrenos necesarios para ejecutar la obra en Camiño do Monte do Coto.

El Celta será el encargado de redactar el proyecto de mejora del sistema viario y de presentarlo ante el Concello de Mos para su tramitación y aprobación. Además, el club abonará 635.934 euros, correspondientes a la monetización del 10% del aprovechamiento urbanístico que le corresponde a la corporación local dentro del ámbito del proyecto Celta 360. Este importe será incorporado al Patrimonio Municipal de Suelo para destinarlos a la actuación viaria prevista.

Por su parte, Mos asumirá los trámites necesarios para conseguir la disponibilidad de los terrenos y será también el responsable de contratar y ejecutar las obras que quedan fuera del Proyecto de Interés Autonómico (PIA). Una vez acabada la actuación, el mantenimiento y conservación del vial corresponderá igualmente al Concello.

"Hoy damos un paso que era necesario para poder avanzar en la ampliación de este vial", ha afirmado la alcaldesa Nidia Arévalo, que ha recalcado que "es importante que Concello y Celta vayamos de la mano. Tenemos intereses compartidos en esta zona y, cuando somos capaces de ponernos de acuerdo y repartir responsabilidades, podemos avanzar más rápido y dar respuesta a las necesidades que también son de los vecinos de Mos".