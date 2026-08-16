Plantilla del Celta Fortuna en su debut en la Liga Hypermotion

Plantilla del Celta Fortuna en su debut en la Liga Hypermotion Canteira Celeste

Celta de Vigo

El Celta Fortuna suma su primer punto en Segunda tras su debut ante el Cádiz

El partido estuvo marcado por los nervios del debut y las dificultades para desplegar su habitual juego combinativo.

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El Celta Fortuna ha sumado su primer punto de la temporada en su estreno en la Liga Hypermotion tras empatar ante el Cádiz 0-0 en un partido marcado por los nervios del debut y las dificultades para desplegar su habitual juego combinativo.

Estadio Abanca Balaídos

El conjunto celeste acusó la presión del estreno y se mostró por momentos precipitado, especialmente a la hora de elaborar las jugadas. Al Fortuna le costó encontrar su ritmo y superar la presión del Cádiz, lo que le llevó a recurrir en numerosas ocasiones al balón aéreo, una fórmula alejada del estilo de juego habitual del filial.

A pesar de estas dificultades, el equipo dirigido por Fredi Álvarez ofreció una imagen sólida en defensa y se llevó un punto a casa.

A los nervios propios del estreno se sumaron unas condiciones del terreno de juego que tampoco facilitaron el fútbol celeste: el césped se encontraba en mal estado y dificultaba la circulación del balón.

Con todo, el Celta Fortuna consiguió resistir y estrenar su casillero en la categoría de plata con un punto que supone un buen comienzo para un equipo muy joven.