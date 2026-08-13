Suspendido el Celta Osasuna del próximo domingo: El césped de Balaídos no está en condiciones

El inicio del curso 2026/2027 tendrá que esperar en la casa del celtismo. No habrá partido entre el Celta y el Osasuna, el cual iba a tener lugar este domingo, debido al estado en el que se encuentra el terreno de juego.

Según explicaron desde el club olívico a sus aficionados, "una enfermedad" afecta al césped, lo que hace que este no reúna las condiciones óptimas para acoger el partido.

Si bien la semana pasada, técnicos de LaLiga habrían validado los trabajos realizados para erradicar dicha enfermedad y confirmado que el terreno de juego cumplía con los parámetros exigidos para la práctica deportiva, lo cierto es que las condiciones climáticas de los últimos días habrían producido un efecto adverso en esa buena evolución. Lo anterior llevó a adoptar la decisión de suspender el encuentro.

Ya hay nueva fecha

Con todo, ya hay nueva fecha para la celebración del encuentro: Será el próximo 27 de agosto -tres días antes del encuentro ante el Athletic Club de Bilbao-. En este sentido, las entradas adquiridas para el mismo son totalmente válidas para la nueva fecha y el aficionado no tendrá que realizar ninguna gestión. El horario definitivo, eso sí, será anunciado en los próximos días.