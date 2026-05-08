El Celta celebra el pase del Rayo a la final de la Conference: La Liga se asegura la quinta plaza Champions

El Celta miraba de reojo los partidos de Europa League y Conference, ya que se anunciaba que serían determinantes para definir los puestos de la clasificación de la Liga que darán acceso a competiciones europeas.

Tras la victoria en Copa del Rey de la Real Sociedad, los donostiarras se aseguraron su participación en la Europa League, al margen del puesto final que ocupen, por lo que la quinta plaza Champions para La Liga se convirtió en objetivo claro, a través de las competiciones europeas.

Así, ayer el Rayo Vallecano logró el pase a la final de la Conference League tras vencer 0-1 al Estrasburgo, al que también había ganado en la ida. Esta victoria ha supuesto que la liga española haya logrado oficialmente la quinta plaza para Champions; ahora mismo la clasificación de coeficiente UEFA está así: Inglaterra 1.ª con 28.125, España 2.ª con 22.093 y Alemania 3.ª con 21.785.

El actual sexto puesto que ocupa el Celta, con 47 puntos, le daría acceso a la Europa League por segundo año consecutivo; el Betis, quinto con 53, iría a Champions, mientras que Getafe y Athletic disputarían la plaza de Conference, con 44 puntos. Por tanto, los de Giráldez dependen de ellos mismos para asegurar esa sexta plaza, que sería plaza de Europa League aunque el Rayo lograse alzarse con la Conference.