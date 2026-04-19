Así afecta al Celta que la Real Sociedad haya ganado la Copa del Rey

La Real Sociedad logró esta pasada noche alzarse con la Copa del Rey tras vencer al Atlético de Madrid en los penaltis. Un partido en el que el Celta, de manera indirecta, también se jugaba algo: saber qué plazas darán acceso a Europa la temporada que viene.

Con este título, los donostiarras se han asegurado su participación en la Europa League, por lo que, en principio, sólo habría una plaza más para esta competición por clasificación liguera. Eso sí, todo depende de dos factores: que España logre finalmente la plaza extra para Champions League, que sería para el quinto clasificado, y del puesto que ocupe la Real a final de temporada.

Según el ranking de la UEFA, la liga española ocupa actualmente el segundo puesto, que le otorgaría, junto a la Premier League, un quinto equipo en la máxima competición continental, pero sólo con 0.191 puntos por delante de la Bundesliga.

Si el 5º va a Champions

En caso de que se mantuviese así y España lograse la plaza extra, irían a Champions del 1º al 5º; a la Europa League irían el 6º y el campeón de Copa, en este caso la Real Sociedad; y el 7º, a la Conference League. LaLiga ya ha aclarado que, en caso de que la Real obtenga en pase a Europa por clasificación liguera, el 8º también iría a Europa.

Por tanto:

Si la Real Sociedad termina 8º : los 5 primeros irían a Champions, el 6º a Europa League y el 7º a Conference.

: los 5 primeros irían a Champions, el 6º a Europa League y el 7º a Conference. Si la Real termina 7º o mejor posicionado: los 5 primeros irían a Champions, el 6º y el 7º a Europa League y el 8º a Conference.

El actual sexto puesto del Celta le daría, en ambos casos, la clasificación para la Europa League.

Si el 5º no va a Champions

En este caso, los 4 primeros irían a Champions, el 5º y el campeón de Copa a Europa League y el 6º a Conference. En caso de que el campeón de Copa entrase en Europa por su puesto liguero, 5º y 6º irían a Europa League y el 7º a Conference.

Por tanto:

Si la Real termina 7º o peor: los 4 primeros irían a Champions, el 5º y la Real a Europa League y el 6º a Conference.

los 4 primeros irían a Champions, el 5º y la Real a Europa League y el 6º a Conference. Si la Real termina 6º o mejor: los 4 primeros irían a Champions, el 5º y el 6º a Europa League y el 7º a Conference.

En el primer caso, el Celta actual estaría en puestos de Conference League, mientras que en el segundo, sería equipo de Europa League.

Hay que recordar que, a falta de 7 partidos y 21 puntos, el Celta es 6º, a dos puntos del Betis, 5º. Por debajo están a dos puntos la Real Sociedad; a tres puntos, el Getafe; a cinco se encuentra el Espanyol; y a seis hay tres equipos: Espanyol, Girona y Athletic de Bilbao.