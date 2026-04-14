El celtismo se moviliza para el jueves: "El equipo te necesita"

La derrota por 0-3 ante el Friburgo en la ida de los cuartos de final de la Europa League ha supuesto un golpe para el Celta, pero el equipo mantiene viva la ambición de seguir soñando. Pese a la dificultad del reto, los de Claudio Giráldez afrontan el partido de vuelta de este jueves con la convicción de que la remontada aún es posible.

El técnico celeste dejó clara la postura del vestuario, que no se da por vencido, y lanzó un mensaje directo a la afición: "Quien no crea, que no venga".

Y la respuesta no se ha hecho esperar. La hinchada celeste ha mostrado su apoyo incondicional, tanto en los buenos como en los malos momentos.

En este contexto, la Federación de Peñas Celtistas ha convocado un recibimiento al equipo este jueves a las 17:00 horas en la calle Pablo Iglesias. "O equipo te necesita, recíbeo o xoves ás 17:00 horas", señalan en sus redes sociales.