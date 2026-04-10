La voz del celtismo actual se convierte en padre: C. Tangana da la bienvenida a su primer hijo con Rocío Aguirre

C. Tangana o, lo que es lo mismo, Antón Álvarez, cantante y productor musical especialmente querido en Vigo tras componer el aclamado himno del centenario del Celta, "Oliveira dos cen anos", se ha convertido en padre por primera vez junto a Rocío Aguirre.

La propia fotógrafa, que también se había dejado ver junto a su pareja en varios encuentros en Balaídos vistiendo la camiseta celeste y sufriendo junto a la afición de la grada de animación, compartía en sus redes sociales la primera imagen del recién nacido junto a sus padres.

"Mi familia", escribía Aguirre para anunciar el bonito momento. "Tanganita", "Puchito" o "Minimadrileño", respondían a la publicación algunos de los seguidores más emocionados.

Tras componer el himno olívico, C. Tangana ha seguido vinculado a la ciudad y apoyando públicamente al Celta. Profesionalmente, y tras la dirección del documental sobre la vida de Yeray Cortés,"El Madrileño" ha anunciado un único mes para disfrutar del evento "Agz. Siempre". Tras el sold out de los días 15 y 16 de noviembre, se anunciaron nuevas fechas: 17 y 18 de noviembre para un espectáculo que tendrá lugar en el Movistar Arena de Madrid.