Valencia - Celta: cómo, cuándo y dónde verlo

Tras una semana de descanso por el parón de selecciones con motivo del Mundial, en el que España se midió a Egipto, el Celta de Vigo regresa con fuerza a la competición liguera para enfrentarse al Valencia CF.

El encuentro se disputará este domingo 5 de abril en Mestalla a las 16:00 horas, en un duelo clave para los vigueses si quieren mantenerse en puestos europeos y seguir en la pelea con el Real Betis por una posible plaza de Champions.

El conjunto celeste afronta este tramo decisivo de la temporada con la ambición de consolidar su buen momento y dar un golpe sobre la mesa en un estadio siempre exigente. Por su parte, el Valencia buscará hacerse fuerte ante su afición y frenar las aspiraciones europeas del Celta, en un choque que promete intensidad, ritmo y mucho en juego para ambos equipos.