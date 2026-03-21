Celta - Alavés: fecha, horario y cómo y dónde verlo

Tras el pase a cuartos de final de la Europa League, el Celta vuelve a Vigo para enfrentarse al Deportivo Alavés. Iago Aspas y compañía se reencontrarán con los exjugadores y canteranos celestes Jonny Otto y Denis Suárez.

Los de Giráldez viven uno de sus mejores momentos de la temporada, pese al duro calendario de este marzo. Aún en la sexta posición, el Celta tratará de vencer al equipo vasco para arrebatarle el quinto puesto al Real Betis, una plaza que probablemente dé acceso a la Champions League.

Por el contrario, el Deportivo Alavés aterrizará en Vigo tras la polémica marcha del 'Chacho' Coudet a River Plate. Los resultados tampoco acompañan a los blanquiazules, que se sitúan en la 17ª posición, a dos puntos del descenso a Segunda División.

El Celta salió victorioso de Mendizorroza en noviembre, pero el encuentro fue igualado. Tan sólo un penalti anotado por Iago Aspas en el minuto 55 adelantó a los celestes en el marcador. Los excélticos Jonny Otto y Denis Suárez formaron parte del once del Deportivo Alavés.

Ambos visitarán este domingo 22 de marzo, a las 16:15 horas, el estadio municipal de Balaídos, en un encuentro clave para las aspiraciones europeas y de permanencia de ambos conjuntos. Vigo volverá a teñirse para apoyar a su equipo, aunque el partido también se podrá disfrutar a través de Movistar LaLiga.