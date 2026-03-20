El gallego Borja Iglesias acelera hacia el Mundial: dentro de la última convocatoria de la selección
Fer López también ha recibido la llamada de la selección española sub-21 para los partidos ante Chipre y Kosovo
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Con la resaca todavía de la victoria en Lyon, el céltico Borja Iglesias ha recibido este viernes la llamada de la selección absoluta, la tercera consecutiva, para los partidos que disputará ante Serbia y Egipto.
Esta es la última convocatoria de Luis de la Fuente antes de disputar el Mundial, que se juega este verano en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que todo apunta a que el Panda estará dentro de la lista definitiva.
España jugará dos amistosos: ante Serbia en Vila-Real el viernes 27 y contra Egipto en Cornellá el martes 31.
Fer López
Por su parte, Fer López ha sido convocado por la selección española sub-21, que se enfrentará a Chipre el viernes 27 en Larnaca y a Kosovo el martes 31 en Alcalá.
Esta es la primera convocatoria para el canterano vistiendo la camiseta del Celta, ya que las dos anteriores veces fue jugando en el Wolverhampton.
🇪🇸 ¡Dos internacionales con la @SEFutbol!— Celta (@RCCelta) March 20, 2026
Fer López recibe su primera convocatoria como celeste con la sub-21 y Borja Iglesias suma su tercera citación consecutiva con la absoluta.
¡Mucha suerte! 🩵 pic.twitter.com/XB3HWERQ0s