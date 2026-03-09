Madonna hace historia (otra vez) en Balaídos: Un deportivista pide una camiseta del Celta

Dicen los profesionales del sector hotelero en Vigo, que el fenómeno de las luces de Vigo debería estudiarse en las escuelas de marketing. Pero entonces, las campañas del Celta de Vigo para llevar el nombre del club olívico por todo el mundo, generar arraigo, defender la cultura gallega y cosechar el aplauso unánime de su afición, deberían estudiarse en las mejores universidades.

Ante el Real Madrid, el Celta creó una de las mejores campañas de los últimos tiempos: Mezcló en pocos minutos orgullo galego, música tradicional y sentimiento de pertenencia, siendo capaz, al mismo tiempo, de apelar a la mismísima reina del pop para que esta terminara por contestar y así ponerle la guinda a un pastel que ya había entrado en el horno días antes. Y es que la búsqueda de la camiseta que Madonna lució en uno de sus icónicos conciertos, el que se celebró en Balaídos y dejó unas de las imágenes más emblemáticas de la historia del club vigués -la de la popular artista con una camiseta celeste-, fue mucho más que eso: Resultó una campaña de comunicación que llegó hasta las redacciones de los principales diarios estadounidenses.

No parecía probable que la mismísima reina de reinas contestase al club olívico, pero lo hizo. Tampoco que un deportivista con la camiseta de su equipo tatuada en la piel pudiese, un día, pedir la celeste. Pero también lo hizo.

El usuario @NonValen escribió en la red social "X" un mensaje al delantero céltico Borja Iglesias para pedirle al santiagués la camiseta con la que los jugadores del club vigués saltaron al campo durante el partido. Llevaba el número 5 -el mismo que lució Madonna en su concierto en Vigo- y el mensaje "Madonna, do you have it?".

El deportivista, sincero en su publicación, le comentaba que, pese a ser él aficionado del club herculino, su pareja era "la mayor fan de Madonna", pues llevaba yendo a sus conciertos desde que tenía 12 años. "Le dije que en mi casa no entraba una camiseta del Celta, pero su amor por Madonna es tan grande que me veo en la obligación de ceder", explicaba el usuario, que pedía ayuda a Iglesias para encontrar la camiseta con la que hacer feliz a su pareja.

@BorjaIglesias9 Hola Borja, quería pedirte un favor. Yo soy del depor, tengo hasta tatuada una camiseta del depor, pero a mi novia le encanta Madonna. Es su mayor fan, lleva yendo a conciertos de ella desde que tiene 12 años. — Non se valen furallolos (@NonValen) March 8, 2026

Y esta semana, con la que liasteis por Vigo, me dijo que necesitaba la camiseta con la que salisteis al campo. Yo le dije que en mi casa no entraba una camiseta del celta, pero su amor por Madonna es tan grande que me veo en la obligación de ceder. — Non se valen furallolos (@NonValen) March 8, 2026

No sé si podrías hacer algo, y así sorprenderla con esa camiseta. Muchas gracias, suerte en la temporada y Forza Depor — Non se valen furallolos (@NonValen) March 8, 2026

El aficionado deportivista acompañó los tuits con las imágenes de los respectivos tatuajes con los que puso de manifiesto el amor de su pareja por Madonna y el suyo propio con el equipo herculino.

Sin embargo, por el momento, la camiseta celeste no viajará hacia A Coruña. Borja Iglesias le respondía que non tenía ninguna y que, en el caso de tenerla, le gustaría quedársela, algo que el coruñés entendió perfectamente.