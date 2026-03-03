El Celta afronta la "cuesta de marzo": cuatro partidos clave en dos semanas

Las victorias ante PAOK y Girona han dejado al Celta en una posición privilegiada recién estrenado el mes de marzo: en octavos de final de la Europa League y sexto clasificado en Liga, con cuatro puntos más que el Espanyol, séptimo, y a sólo tres del Betis, quinto.

Pero no hay tiempo para relajarse; este mes el Celta afronta su particular "cuesta de enero", con cuatro partidos clave en 17 días que podrían despejar mucho el camino de esta temporada. Real Madrid, la doble eliminatoria ante el Lyon y el Betis se erigen como los cuatro Everest que tendrán que afrontar los de Claudio Giráldez, a mayores del Alavés, con el que cerrará marzo antes del parón por selecciones.

Sin apenas tiempo de relajarse, este viernes llega a Balaídos el Real Madrid. Es cierto que el equipo blanco no podrá contar con Mbappé y lleva dos derrotas seguidas: en su última salida, ante Osasuna, y ayer ante el Getafe, y que se suman a las obtenidas ante Atlético de Madrid y el propio Celta. Además, con la sombra del Manchester City asomando la cabeza el próximo miércoles en el Bernabéu.

Pero el Celta lleva sin ganar en casa al Real Madrid desde el 11 de mayo de 2014; es decir, 4.317 días que se cumplirán el viernes, la friolera de casi 12 años en los que sólo ha rascado un empate en 2018. Aquella victoria, 2-0, llegó con Luis Enrique en el banquillo vigués y Charles siendo autor de los dos tantos en una jornada 37 en la que el equipo entrenador por Ancelotti decía adiós a una liga que terminaría siendo rojiblanca.

A favor de los celestes está su buen momento y la histórica victoria 0-2 en el Santiago Bernabéu hace tan sólo unos meses.

Lyon en Europa

El Celta repetirá durante estos días la exigencia de dos encuentros por semana; así, seis días después, llegará el Lyon al estadio municipal para el partido de ida de los octavos de final. Los franceses, terceros en la Ligue 1, tampoco pasan por el mejor momento de la temporada, con dos derrotas consecutivas.

Antes de Balaídos, se enfrentarán este jueves en Copa al Lens, el único que puede presumir de competirle esta temporada la liga al PSG, y el domingo recibirán al París FC, el "hermano pobre" de los capitalinos.

La vuelta, sólo una semana después. El Celta llegará al Parc Olympique Lyonnais el jueves, 19 de marzo. Festivo en Vigo que se espera que se haga extensivo a la ciudad conocida, casualmente, como la "Capital de las Luces", por su famosa la Fête des Lumières.

En el Lyon, la gran amenaza es un ex madridista, el brasileño Endrick, que desde que aterrizó en Francia el pasado mes de enero en el mercado invernal, cedido por el Real Madrid, suma 6 goles y 2 asistencias.

En medio, el Betis

Pero antes de dirimir su futuro en Europa, el equipo vigués tendrá otra salida complicada. El domingo, 15 de marzo, jugará en Sevilla ante el Betis, que se ha convertido, al menos a estas alturas, en uno de los rivales de la temporada, tanto por la plaza europea que se disputan en Liga como por ser uno de los posibles rivales que los de Claudio Giráldez se podrían encontrar en Estambul, en una hipotética final de la Europa League.

Cuatro partidos en 17 días que, posiblemente, determinen la recta final de la temporada para el Celta, que completará el mes de marzo en Balaídos ante el Alavés, ya sin Coudet en el banquillo vitoriano, el domingo 22 a las 16:15 horas.

Será ese el momento para descansar, ya que la Liga se toma un respiro por los compromisos internacionales. Pero hasta ese momento, a los de Giráldez les queda un largo camino por recorrer, pero también muy ilusionante.