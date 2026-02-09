Borja Iglesias lo vuelve a hacer: así contesta el delantero del Celta a los comentarios homófobos

Una de las series que más está llamando la atención últimamente es Más que rivales, una producción canadiense que emite Movistar Plus+ y que gira en torno a dos súperestrellas de equipos rivales de hockey sobre hielo que mantienen una relación de amor a escondidas.

Como parte de la promoción de la serie, la plataforma ha publicado un vídeo en el que el delantero del Celta Borja Iglesias y su ex compañero del Betis Aitor Ruibal analizan cómo sería esta realidad en el fútbol. Dos futbolistas que siempre han denunciado, y contestado, a los comentarios homófobos que se han vertido contra ellos desde que ambos llevaron un bolso a una boda.

Borja Iglesias + Aitor Ruibal = el mejor análisis de #MásQueRivales que vas a ver hoy: la relación entre Ilya y Shane, cómo de posible es ver un beso como el de Scott y Kip en el fútbol español... Todos los episodios se la serie ya disponibles solo en Movistar Plus+ pic.twitter.com/nqkP0pdIyN — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) February 8, 2026

En la red social X, antiguo Twitter, ha vuelto a ocurrir. El usuario @jotabeele ha compartido el vídeo nombrando a Borja Iglesias: "Me pregunto si eres etero con estas frases que dices y tus poses". Como suele ser habitual en el delantero del Celta, ha contestado sin entrar en polémicas, simplemente poniendo el foco en la grave falta de ortografía del usuario.

"Te podrías preguntar también si 'etero' lleva h", ha respondido el Panda, un comentario que ha recibido más de 14.000 "me gusta" y que ha sido retuiteado más de un millar de veces. Además, entre los casi 450 comentarios generados, en su amplísima mayoría para apoyar al futbolista, de nuevo ha habido otro fuera de lugar.

te podrías preguntar también si “etero” lleva h — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) February 8, 2026

En este caso ha sido @nuriasanyago: "Pero porque no sales ya del armario es que ni entiendo tanta ambigüedad", ha escrito. "No, si no hace falta que digas que no entiendes. Lo tenemos clarísimo que no te enteras de nada", ha vuelto a responder el céltico, que de nuevo se ha llevado un mayoritario apoyo.