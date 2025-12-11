El Celta tiene nuevo himno y nació en el aniversario de boda de Iago Aspas

Con permiso de A Roda, C. Tangana y Keltoi, encargados de poner música a los domingos más memorables en Balaídos, otro grupo gallego se ha animado a escribir en honor al club vigués. En esta ocasión, se trata de La Quinkillada, formación de O Morrazo que mezcla con gracia estilos tan dispares como el ska, la cumbia o el rock.

"Afouteza" es el tema con el que quieren alegrar y animar las previas de los encuentros ligueros en Vigo. Se trata de una canción "divertida y bailable" que, tal y como apuntaron desde el grupo, "surge de su sentimiento profundamente celtista" y "aspira a acompañar al equipo como canción de los seareiros".

Como curiosidad, "La Quinkillada" explica que "Afouteza" nació en la celebración del aniversario de boda de Iago Aspas, en la que tocaron algunos miembros de la banda. "De las conversaciones que se sucedieron ese día" surgió "la necesidad de tener canciones divertidas y bailables para acompañar a la afición celeste en sus partidos".

El sencillo, concluyen, "pretende alejarse de la epicidad e institucionalidad de los himnos oficiales" e instar a los aficionados "a darlo todo".