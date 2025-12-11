El Celta consagra su "hermanamiento" con el Athletic de Bilbao: "Xuntanza" en Marcador Baixo

El Celta quiere reforzar el histórico hermanamiento entre las aficiones del Celta y del Athletic Club de Bilbao, por ello, ha preparado una previa especial para que ambas puedan disfrutar. Será este domingo, a partir de las 12:00 horas.

El club olívico abrirá las puertas de Marcador Baixo durante la previa del encuentro. Allí habrá música y precios especiales en las cantinas del estadio.

La iniciativa, coordinada con el Athletic a través del Área Celtista, busca, según estas fuentes, "dar continuidad a la histórica buena relación entre los seguidores de ambos equipos". Una vinculación, han añadido, "construida con respeto y pasión a lo largo de los años".

Precisamente, CeltaMedia dedicó a esta relación un minidocumental que se bautizó como "Athletic-Celta: El origen de una amistad futbolera". La pieza narra cómo dos hinchadas pueden compartir su amor por el fútbol más allá de la rivalidad.