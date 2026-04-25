Vigo se convierte este fin de semana en la capital de la danza: más de 1.350 bailarines y entrada gratis

Vigo celebra este fin de semana el Vigo Dance Festival, un evento dedicado al baile que se desarrollará en el Auditorio Mar de Vigo con entrada totalmente gratuita para el público. Según explicó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, el festival está financiado íntegramente por el Concello, "para que nadie tenga que pagar ni un céntimo".

La programación se desarrollará durante la tarde del sábado y durante toda la jornada del domingo, en sesiones de mañana y tarde. En total, más de 1.350 bailarines participarán en el evento, en el que estarán representadas más de 35 escuelas de danza.

Además, el Vigo Dance Festival contará con 138 espectáculos protagonizados por escuelas de baile, asociaciones vecinales y grupos profesionales. Sobre el escenario habrá disciplinas como danza clásica, moderna, jazz, tango y ritmos latinos, entre otras modalidades.