Doble medalla europea para el gallego Sergio Rodríguez: "Lo tenía y se me escapó por nada" Cedida

El atleta guardés Sergio Rodríguez se ha subido al podio europeo en el Campeonato de Europa Máster (M35) de Atletismo, celebrado en la ciudad polaca de Toruń del 26 de marzo al 2 de abril. Allí, logró un oro para España en la categoría de relevos 4×200 y una plata en la prueba individual de 200 metros lisos.

Se trata del segundo campeonato de Europa que disputa el gallego, tras haber conseguido también la plata en el Campeonato de Europa Máster al aire libre de Madeira en octubre de 2025. Atleta de corazón, Sergio compagina su carrera deportiva con su trabajo y su vida personal, demostrando que el alto rendimiento también es posible fuera del terreno profesional.

Empezaste en el atletismo relativamente tarde, ¿qué fue lo que te atrajo?

Sí, empecé con 18 años, cuando me fui a estudiar a la universidad. Tenía un amigo que practicaba atletismo, le pregunté y empecé a probar. Antes de eso jugaba al fútbol y también había hecho balonmano.

¿Qué fue lo que te enganchó?

Pues descubrir un deporte diferente, que podía entrenar de manera individual y, sobre todo, que las primeras competiciones se me dieron bastante bien. Al final, si consigues una medalla o buenos resultados, eso engancha.

Entonces, ¿desde el primer momento se te dio bien?

Sí, sobre todo las pruebas de velocidad y salto. Al principio probé un poco de todo, pero en el grupo en el que estaba se trabajaba mucho estas disciplinas, y ahí vi que se me daba bien. No a nivel de grandes campeonatos, pero sí para, por ejemplo, de campeonatos gallegos.

Medallas siempre hubo, lo que pasa es que cada vez te exiges más. Primero consigues una en categoría sub-20, luego te clasificas para un campeonato de España, después llega una medalla absoluta… Vas dando pasos poco a poco.

Con esos pequeños pasos has llegado al Campeonato de Europa Master de Toruń ¿Qué balance haces de la competición?

Corrí el relevo y lo ganamos, así que me llevo un oro ahí. Además, conseguí una plata en la prueba individual (200 metros lisos) pero terminé un poco decepcionado, porque me pasó algo parecido a lo que ya me había ocurrido en el anterior campeonato europeo: iba primero hasta los últimos metros y me adelantaron al final. Esta vez fueron solo tres centésimas.

Estuvo muy reñido. ¿Qué pensaste en esos últimos metros?

Con la fatiga de la carrera, empecé a cargar los isquios y a tener problemas musculares. En los últimos metros era simplemente "llega como puedas". Si era primero, mejor; si no, había que terminar.

Da un poco de rabia porque, incluso con esas molestias, me adelantaron casi en la línea de meta. Me quedo con la medalla, pero también con esa sensación de que lo tenía ahí.

Después de esa plata, el objetivo será el oro.

Sí, el objetivo es ganar un oro individual, ya sea en un europeo o en un mundial.

El problema es que en el atletismo máster todo corre por cuenta propia. Los próximos campeonatos están lejos: hay un mundial en Corea, otro en Estados Unidos y el europeo en Finlandia. De momento, los que son fuera de Europa no me los planteo por el coste.

Compaginas el atletismo con tu trabajo y tu vida personal. ¿Cómo lo llevas?

Me adapto como puedo. Tengo un hijo de tres años, así que compaginar trabajo, familia y entrenamientos es complicado. Muchas veces entreno a las dos de la tarde, justo al salir de trabajar, aprovechando la siesta del niño. O si tengo un hueco al mediodía, voy a entrenar y luego vuelvo al trabajo.

Al final es adaptarse y entrenar en horarios un poco imposibles.

Ahí es cuando se nota que te gusta de verdad.

Sí, porque a mí me gusta competir y me gusta ganar. No voy por ir. Hay gente que participa por disfrutar o casi como vacaciones, pero yo quiero rendir. Y para eso hay que entrenar, así que hay que sacar tiempo de donde sea.

Las pruebas máster no siempre son muy conocidas. ¿Crees que se perciben como poco competitivas?

Depende mucho de la categoría y la prueba. En mi categoría, de 35 a 39 años, y en la mayoría de pruebas, la gente entrena y va a competir en serio. En mi prueba había 52 inscritos, y muchos se preparan muchísimo.

Por ejemplo, uno de los atletas se fue casi un mes al Algarve solo a entrenar. Hay gente que entrena tanto o más que yo. Es cierto que en categorías más altas puede haber menos participación, pero cuanto más joven es la categoría, más nivel competitivo hay.