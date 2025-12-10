La Diputación pone en marcha una campaña para promocionar las fiestas gastronómicas de Pontevedra

Luis López, presidente de la Deputación de Pontevedra en un acto celebrado este 10 de diciembre Deputación de Pontevedra

Las fiestas gastronómicas de la provincia serán las nuevas protagonista de las campañas de promoción turística de la Deputación de Pontevedra. Según ha anunciado su presidente, Luis López, comenzará el próximo 28 de enero y finalizará en abril.

El anuncio ha sido realizado este miércoles durante la presentación de las 'foodtrucks' que protagonizarán esta iniciativa. Estas recorrerán la provincia ofreciendo 366 degustaciones en cinco meses y los pinchos estarán inspirados en los menús de las 25 fiestas gastronómicas de interés turístico gallego, nacional e internacional de la provincia.

La campaña aspira a llegar a todos los rincones del mapa pontevedrés, ya que visitará los 61 concellos. Además de las degustaciones, el público encontrará material informativo sobre las fiestas protagonistas.

El diputado de Turismo y alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña, ha subrayado que la enogastronomía "es un elemento fundamental dentro de Rías Baixas". Así, ha destacado la variedad de productos que se podrán probar "desde la costa hasta el interior".

También ha destacado la necesidad de seguir ampliando la promoción más allá de las fronteras españolas para garantizar actividad y estabilidad laboral durante todo el año en el sector turístico, así como ha recordado que el presupuesto en Turismo para 2026 crecerá un 17 % respecto a 2025.

Por su parte, el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, ha ensalzado la campaña como un paso más para fomentar la desestacionalización, puesto que "ayuda a mantener puestos de trabajo y establecimientos abiertos".

Pardal ha añadido que, incluso dentro de la propia provincia, hay "grandes desconocedores de todos los destinos y productos" disponibles. Asimismo, ha destacado que la gastronomía y el enoturismo son la segunda razón por la que Galicia recibe visitantes.

El alcalde de Lalín, Xosé Crespo, ha hablado en nombre de los regidores presentes, reivindicando el papel central de la cocina en la oferta turística, ya que, según ha recalcado, "el turismo sin gastronomía no es un turismo completo".