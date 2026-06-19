Vigo aprueba la lista definitiva de 'Vigo en Inglés': 1015 alumnos viajarán a Reino Unido e Irlanda

La Xunta de Goberno Local ha dado luz verde este viernes a las listas definitivas de las alumnas y los alumnos beneficiarios del programa 'Vigo en Inglés' del próximo curso. El Concello repartirá 1.015 becas, que permitirán a estudiantes de institutos de la ciudad olívica realizar un curso intensivo de inglés en centros educativos de Reino Unido e Irlanda.

"Es un programa de éxito total, ninguna ciudad de España tiene nada parecido al 'Vigo en Inglés'", ha afirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación, en el que ha recordado que el programa cuenta con una inversión municipal de 3.284.455 euros.

El Gobierno local comunicará al alumnado la resolución y abrirá este lunes el plazo para aceptar o renunciar a la beca. El alumnado, de 14 y 15 años, deberá hacerlo hasta el lunes 29 de junio, para pasar tres semanas conviviendo con una familia en Reino Unido o Irlanda.

Tal y como ha explicado el regidor, el coste de cada plaza del 'Vigo en Inglés' es de 3.235 euros. Este importe incluye el importe de la matrícula del curso, el material, los costes de alojamiento con familias, gastos derivados del curso y las actividades extraescolares y de ocio; así como los viajes de ida y vuelta, el seguro de viaje y transporte urbano.