Vigo acogerá la fase regional gallega de las Olimpiadas sobre la Unión Europea

Vigo acoge la fase regional gallega de las IV Olimpiadas sobre la Unión Europea, una iniciativa educativa promovida por Equipo Europa que busca fomentar el conocimiento, la reflexión crítica y el interés por el proyecto europeo entre los jóvenes. La prueba se desarrollará el miércoles 25 de febrero entre las 11:00 y las 13:30 horas en el Edificio Redeiras de la Universidad de Vigo.

Esta edición está dedicada al 40.º aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, "una fecha clave para comprender el papel de España en el proceso de integración europea y los cambios políticos, económicos y sociales asociados". Participarán estudiantes procedentes de cuatro centros educativos de Galicia, con alumnado que abarca desde cuarto de ESO hasta Bachillerato.

En concreto, la prueba consistirá en la redacción individual de un ensayo reflexivo y personal, con una extensión máxima de dos páginas. La evaluación se realizará según una rúbrica común a nivel estatal, en la que se valorarán el conocimiento sobre la Unión Europea, el sentido crítico, la capacidad de argumentación y la calidad de la expresión escrita.

El jurado estará integrado por personas del ámbito académico con reconocida trayectoria en asuntos europeos, junto con miembros de Equipo Europa. El acto contará con una apertura institucional a cargo de la subdirectora general de Relaciones con la Unión Europea, Mar Rodríguez Mediavilla.