El Mítico Jicho de Vigo cumple 10 años: "No pido una calle con mi nombre, con una rotonda me conformo"

En 2015, Abel Caballero renovaba su mandato, el tercero, como alcalde de Vigo con la que sería su primera mayoría absoluta. Al mismo tiempo, nacía una cuenta en redes sociales que marcaría el humor e incluso el vocabulario de varias generaciones de vigueses: el Mítico Jicho de Vigo. Diez años después, Caballero ya va por su quinto mandato, también logrado por mayoría absoluta; por su parte, el Mítico Jicho continúa parodiando la realidad de la ciudad, ahora en Instagram, con cerca de 15.000 fieles seguidores.

"La verdad es que fue cero premeditado, estaba viviendo fuera y me entró la morriña hablando con varios colegas una noche de copas", desvela a Treintayseis vía correo electrónico; y es que, a pesar de haber pasado una década, el Mítico Jicho es el alter ego de un vigués anónimo. Y, lo tiene claro, así seguirá siendo: "Siempre decepciona conocer a tus ídolos, nunca están a la altura", reconoce. "Siempre que he conocido a alguien cuya obra admiraba me ha acabado dando un bajón que flipas, prefiero que la peña siga rachando y no que me encuentren en pantuflas vermú en mano", añade.

En origen, la idea era una web en la que subir fotos de 'Peña Mítica de Vigo' en la que los usuarios podrían votar si consideraban al personaje mítico o no. "Luego vino la Ley de Protección de Datos y todo aquello", dice el Mítico Jicho, por lo que tuvo que cambiar el planteamiento, aunque todavía tiene fotos guardadas de aquello en un disco duro.

Un universo particular

Facebook fue, finalmente, la plataforma elegida; el éxito no tardó en llegar: "Cree el perfil después de chollar, subí algo de contenido para ir probando y al cabo de un par de días se hizo viral, fue todo muy rápido". Caballero fue uno de los principales protagonistas de los primeros contenidos, pero poco a poco, el Mítico Jicho ha ido construyendo un universo propio en el que conviven el Tío Moncho, el grupo D'Skakeo, el Papo's, el Mickey Mouse del Only One, las cazadoras náuticas y las botas Art.

La transición de Facebook a Instagram "costó mucho", tras un parón de dos años, entre 2018 y la pandemia, "pero abrió un mundo de posibilidades". Eso sí, la primera red social sigue teniendo más seguidores, lo que da una idea aproximada de cómo arrancó el fenómeno. Eso sí, y tirando de "topicazo", reconoce que nunca pensó que esto durase una década.

En estos años, la "inversión total" ha sido de "la friolera de 0 euros"; las ganacias, también: "No he visto un can meu, todas las ofertas jugosas implicaban traicionarme a mí mismo o hacer el parvo más de la cuenta".

Cosas que cambian en 10 años

Como espectador de lujo y observador de la ciudad desde su inigualable punto de vista, el Mítico Jicho advierte una serie de cambios principales en este tiempo: "el sentimiento de pertenencia con la ciudad", un orgullo vigués con el que "parecemos de Bilbao, machiño"; el crecimiento del turismo, con "peña de Valladolid pillando un AirBnB en Bouzas y yéndose al Vao con los chinorros"; la aparición de "burgers rollo americano", que antes sólo eran cadenas "como el Tommy Mel's o el Peggy Sue" y "ahora no cabeuna más en toda la ciudad, con la oferta gastronómica que tenemos, da penita".

Cambió, también, "el abono del PortAmérica": En 2015 costaba "45 pavos", y "el de esta año 2025 veo que 95". "Claro, ahora te ponen food-trucks a millón de chefs estrellados, e incluso alguno hasta sabe tocar la guitarrita... y supongo que eso tiene un precio". No podía faltar, aquí, referencia a uno de sus personajes predilectos: "Curiosamente, repiten Molotov y el omnipresente Xoel López, que creo que aún no se ha perdido ninguna edición... algunas cosas cambian, !pero otras no tanto!".

Más sobre músicos, como el caso de Sen Senra, que en 2015 "era un completo desconocido que tocaba en Demonhigh y míralo ahora", y la relación con A Coruña: "Hace 10 años la peña no iba a Koruña ni a heredar y mira ahora… paseas por allí y está todo lleno de Gastones de Tomiño con sudaderas de 600 pavos bebiendo tés matcha y chollando en Indietex. El otro día una seguidora me introdujo a un concepto guapísimo para resumir lo que pasa allí: ¡es el cosmo-paletismo!".

Eso sí, dos cosas que no han cambiado: las copas del Mondo, "a ver si cambian el lavavajillas de una vez que siempre se les queda detergente en las copas y por eso acabamos como acabamos"; y el peixe, que "sigue igual, es un valor tan estable como el precio de la fufa".

Seguidores famosos

A lo largo de la década, el Mítico Jicho se ha convertido en referencia: su vocabulario, sus risiñas y sus leyendas urbanas se han adherido a la cultura popular del Vigo de finales de siglo, hoy representado por edades que superan los 30 años. En la lista de seguidores hay muchos personajes populares: "Muchos famosetes son fanes, a mí de siempre me flipan los restaurantes con fotos de famosos que comieron allí en la pared, para mí el sentimiento es un poco el mismo… tengo que hacer un Hall of Fame. ¿Los hermanos Gasol? Yo tengo a los Ferreiro, meu".

Hasta sus memes han saltado de la pantalla del ordenador o del móvil a la realidad, como cuando "el Mickey Mouse del Only One posó con su camiseta en Príncipe"; sin duda, uno de los momentos a destacar por el Mítico Jicho: "Fue el meta-meme".

Otro sello de identidad es la música que acompaña sus publicaciones. "Mucha peña comenta que el tema de la música, que chano mucho, que soy muy selectivo con las canciones que escojo, y que es un tema muy recurrente… y hay muchos rumores con eso", avanza, para después revelar un dato personal: "La verdad es que toqué en 2 bandas de Vigo durante mi adolescencia, pero me retiré pronto".

Lo cierto es que el anonimato le otorga ese halo de misterio necesario para disfrutar de la libertad del que no tiene que dar explicaciones y del que no se casa con nadie; tiene la parte negativa de que otros se intentan apropiar de la personalidad: "Me consta que varias personas van por ahí intentado safar copas y demás diciendo ser el Mítico Jicho de Vigo, incluso lo han utilizado como recurso en el cortejo", revela.

Será este domingo 23 de marzo cuando, oficialmente, el Mítico Jicho de Vigo cumpla 10 años y nos consta que está preparando varias sorpresas, incluso alguna con el Celta, que ya le ha regalado "una cami de estas de Makelele de las que hicieron conmemorativas, todos riquiños".

Por el momento, hay que reconocerle los años de risas, de historias recurrentes, de lugares comunes y estampas clásicas donde todo vigués en finales de siglo se ve reflejado. ¿Qué pide él a cambio?: "No pido ni una calle con mi nombre meu, con una rotonda me conformo". Esos temas ya son para el que fue su primer gancho en redes, Abel Caballero.