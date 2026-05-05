Fechas confirmadas: el festival que lleva la ciencia a la barra del bar vuelve a Vigo

La ciencia volverá a ser el tema de conversación en las barras de los bares olívicos este mes de mayo. De la mano de la Universidade de Vigo, expertos de diversas áreas compartirán sus hallazgos con los vigueses y las viguesas, con un lenguaje accesible y ameno.

Y es que la edición 2026 de Pint of Science vuelve a Vigo los próximos días 18, 19 y 20 de mayo. El Castro y De Catro a Catro acogerán estas charlas divulgativas, que versarán de ámbitos tan distantes como la biología o la traducción y el comercio internacional.

Cada jornada comenzará a las 19:30 horas y se alargará hasta las 21:30 horas. Durante dos horas, vigueses y viguesas podrán disfrutar de forma gratuita de este evento que combina la ciencia con una buena bebida, como se indica en la web del evento.

Aún no se han desvelado los investigadores que participarán en las charlas, ni el resto de localidades participantes. Ahora bien, en el buscador de la web del evento aparecen 111 lugares, entre los que se pueden encontrar Ourense, Baiona, Pontevedra y Vilagarcía de Arousa.

Se trata de una iniciativa científica en la que participan 27 países de todo el mundo. Europa es el continente con mayor número de implicados (17): España, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Suevia, Suiza y Reino Unido.

Charlas programadas en Vigo

El Castro

18 de mayo: Aprendiendo del mar: la ría a través del pH y la adaptación del mejillón

Aprendiendo del mar: la ría a través del pH y la adaptación del mejillón 19 de mayo: Cómo construimos (y rompemos) el significado

Cómo construimos (y rompemos) el significado 20 de mayo: Secretos del universo y sus pequeñas moléculas

De Catro a Catro