Ya es oficial: Netflix confirma la tercera y última temporada de una de sus series más vistas ambientada en Galicia

El pasado mes de abril, Netflix estrenó la segunda temporada de Clanes, una serie dramática que mezcla la historia de amor entre los principales personajes, Clara Lago y Tamar Novas, y el mundo del narcotráfico gallego. Con Cambados (Pontevedra) como escenario principal, la plataforma de streaming ha confirmado la tercera y última entrega de esta ficción rodada en Galicia.

Producida porVaca Films, el guion corre de nuevo a cargo de Jorge Guerricaechevarría. Además, esta tercera temporada estará dirigida por Ángeles Huerta y Javier Rodríguez. Tras 2 semanas del estreno de su segunda temporada, la serie se convirtió en la ficción más vista en España y la quinta serie de habla no inglesa más vista en el mundo de la plataforma.

Se confirma: 'Clanes' tendrá tercera temporada

Luis Zahera, Tamar Novas y Miguel de Lira en la segunda temporada de "Clanes" Netflix

Netflix ha confirmado la tercera y última entrega de Clanes, la exitosa serie ambientada en Galicia que ha contribuido a dar visibilidad internacional a los paisajes y la cultura de la comunidad.

La producción cuenta con un destacado reparto en el que participan reconocidos intérpretes gallegos como Luis Zahera (Animal, As bestas); Xosé Antonio Touriñán (Cuñados); Melania Cruz (Malencolía); Miguel de Lira (Cuñados) y Chechu Salgado (Las leyes de la frontera), entre otros, sin olvidarnos del papel principal de la madrileña Clara Lago (Ocho apellidos vascos, El vecino).

Sobre la sinopsis de la tercera temporada, Netflix explica: "Ha pasado poco más de un año, pero Ana (Clara Lago) ha pasado página y vive una nueva vida como testigo protegida, muy lejos de Cambados, junto a su madre y su hija Sara. Mientras tanto, Daniel (Tamar Novas) también se ha apartado del mundo del narcotráfico e intenta mantener una vida honrada al margen de los negocios de su familia, aunque su gran obsesión es encontrar a Ana y Sara. Al mismo tiempo, el clan de los Padín vive su peor momento: un clan albanés está intentando quedarse con todo el negocio de las descargas de droga y sus métodos van a romper la paz en Cambados. Los Padín van a estar contra las cuerdas y será difícil que sus negocios no vuelvan a salpicar a Daniel… y a Ana".

La serie está producida por Vaca Films, compañía fundada por Emma Lustres y Borja Pena en 2003, responsables de exitosas películas como Celda 211, El Niño, Cien años de perdón, El desconocido, Quien a hierro mata, Hasta el cielo o El correo.