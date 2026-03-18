"A lingua galega no cinema" buscará poner en valor este idioma en el audiovisual, desde Vigo

"A lingua galega no cinema" analizará el papel de este idioma en el audiovisual y buscará poner en valor su riqueza. Se trata de una iniciativa de la Universidade de Vigo que se desarrollará entre el 23 de marzo y el 29 de abril -19:00 horas. Auditorio Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, Rúa da Oliva 3-. La entrada será gratuita.

La actividad estará organizada de la mano de Noveolas Producciones. Cuenta, además, con la cooperación de la Deputación de Pontevedra y está coordinada por el director y crítico de cine Simone Saibene.

El ciclo, que arrancará el día 23 con la proyección del documental sobre Ramón Otero Pedrayo, combinará proyecciones y encuentros con el público, ofreciendo un espacio de reflexión sobre la línea temática de la iniciativa.

María José Bravo Bosch participará en el coloquio posterior como directora del documental. María do Ceo será la encargada de poner la nota musical.