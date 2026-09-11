Una gallega es la mujer con más producción científica en Comunicación en España

Una gallega se sitúa entre los investigadores con mayor producción científica en el ámbito de la Comunicación en España y ocupa la primera posición entre las mujeres. Se trata de Beatriz Feijoo Fernández, investigadora de la Universidad Villanueva.

Según un estudio publicado en el último número de la Revista de Comunicación, uno de los principales referentes de la comunidad científica hispanohablante en esta área, Feijoo ocupa la octava posición del ranking general, con 48 publicaciones científicas, en una clasificación que reúne a los investigadores con mayor producción en Comunicación en España.

El estudio, elaborado a partir del análisis de 15.479 artículos científicos indexados en Scopus y publicados entre 1968 y 2025, concluye que la investigación española en Comunicación ha alcanzado una notable paridad cuantitativa entre hombres y mujeres, pero que persisten diferencias en los niveles superiores de productividad y liderazgo académico.

En este sentido, la clasificación sitúa a Beatriz Feijoo como la primera mujer entre los diez investigadores con mayor producción científica en Comunicación en España. Además, el análisis incorpora un indicador destinado a aproximar el liderazgo investigador a partir de la autoría de correspondencia. En esta clasificación, Feijoo ocupa la tercera posición, con 46 trabajos en los que figura como autora de correspondencia.

"Este resultado convierte su trayectoria en un caso especialmente significativo dentro de las conclusiones del estudio: mientras las mujeres representan una parte muy importante de la comunidad investigadora en Comunicación, siguen estando menos representadas en los niveles superiores de productividad y liderazgo", destacan desde la Universidad Villanueva.

Vulnerabilidad digital e impacto de las redes sociales

Feijoo empezó su carrera académica en la Universidade de Vigo, donde se licenció en Publicidad y Relaciones Públicas y en Comunicación Audiovisual, y donde también se doctoró en Comunicación. Desde allí, su trayectoria la llevó a Santiago de Chile, Miami, Gante y La Rioja, hasta recalar en Madrid, donde hoy es profesora y Adjunta al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad Villanueva. Como ella misma resume, "una carrera investigadora rara vez avanza en línea recta".

La trayectoria de Beatriz Feijoo constituye, en este contexto, un ejemplo de cómo las investigadoras están alcanzando posiciones de referencia en la producción científica española.

Su investigación se ha centrado especialmente en ámbitos relacionados con la comunicación dirigida a niños y adolescentes, la publicidad y los entornos digitales, así como la vulnerabilidad digital y el impacto de las pantallas sobre los públicos más jóvenes.