Nigrán (Pontevedra) adelanta el inicio de su festival de jazz para no coincidir con la semifinal del Mundial

La comarca de Vigo calienta motores para vivir uno de los festivales más especiales del área. El NigranJazz inicia su 20 edición este lunes, con la proyección gratuita de la película Mo'Better Blues, de Spike Lee, en los Cines Municipais da Ramallosa.

El Concello de Nigrán ha adelantado un día el inicio del festival para no coincidir con las semifinales del Mundial de fútbol, que enfrentarán a España y Francia. De esta forma, la proyección tendrá lugar este lunes a las 20:00 horas, en vez de este martes a las 21:00 horas.

Mo'Better Blues es un largometraje dirigido en 1990 por el director estadounidense Spike Lee, quien también figura en el reparto junto a otras grandes figuras afroamericanas como Denzel Washington y Wesley Snipes.

La película no está recomendada para menores de 13 años, tiene una duración de 123 minutos y se proyectará en versión original subtitulada al castellano.

El filme narra un periodo de la vida del trompetista ficticio de jazz Bleek Gilliam, que verá su carrera y vida personal en peligro por una serie de malas decisiones. Lee consigue en esta película captar la esencia improvisada del jazz a la vez que narra una historia profundamente humana.

La antesala del festival sigue el miércoles con Toño Otero Quartet en el Malabar-Pénjamo de Patos. El evento comenzará oficialmente el jueves 16 en el estuario de A Foz, con el cuarteto de Gretchen Parlato, considerada la vocalista de jazz más destacada de su generación.