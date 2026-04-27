La ópera Nabucco se suma a la programación de los conciertos de Castrelos, en Vigo
Compuesta por Verdi, la obra está ambientada en el conflicto bélico entre hebreos y babilonios
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El auditorio de Castrelos sumará este verano una nueva cita cultural a su programación de conciertos con la representación de la ópera Nabucco, de Giuseppe Verdi. Según adelantó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, está prevista para el domingo 9 de agosto.
El regidor destacó que se trata de una "ópera excepcional", compuesta por Verdi en cuatro actos y estrenada en La Scala de Milán en 1842. La obra está ambientada en el conflicto bélico entre hebreos y babilonios y es una de las composiciones más reconocidas del repertorio operístico internacional.
Caballero avanzó que el espectáculo contará con 75 artistas entre solistas, coro y orquesta, además de una "impresionante puesta en escena" realizada por la Ópera Nacional de Moldavia.
Además, el alcalde señaló que en los próximos días comenzará a desvelarse también la programación de conciertos orientada al "público más joven".