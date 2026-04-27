La ópera Nabucco se suma a la programación de los conciertos de Castrelos, en Vigo

Imagen de archivo de una representación de la ópera Nabucco Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de

El auditorio de Castrelos sumará este verano una nueva cita cultural a su programación de conciertos con la representación de la ópera Nabucco, de Giuseppe Verdi. Según adelantó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, está prevista para el domingo 9 de agosto.

El regidor destacó que se trata de una "ópera excepcional", compuesta por Verdi en cuatro actos y estrenada en La Scala de Milán en 1842. La obra está ambientada en el conflicto bélico entre hebreos y babilonios y es una de las composiciones más reconocidas del repertorio operístico internacional.

Caballero avanzó que el espectáculo contará con 75 artistas entre solistas, coro y orquesta, además de una "impresionante puesta en escena" realizada por la Ópera Nacional de Moldavia.

Además, el alcalde señaló que en los próximos días comenzará a desvelarse también la programación de conciertos orientada al "público más joven".