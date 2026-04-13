Día del Libro en Vigo: tres jornadas de homenaje a Domingo Villar, literatura gallega y poesía

Día del Libro en Vigo: tres jornadas de homenaje a Domingo Villar, la literatura gallega y la poesía Concello de Vigo

Vigo conmemorará el Día del Libro con una programación especial de tres jornadas que se desarrollará los días 23, 24 y 25 de abril en distintos espacios de la ciudad.

La programación ha sido presentada este lunes, en la que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha destacado que la iniciativa quiere convertir esta celebración en un gran encuentro ciudadano con la literatura, la poesía y la memoria cultural de la ciudad olívica.

Además, el regidor ha subrayado el carácter simbólico de esta edición, concebida como un homenaje tanto al libro como a la figura del escritor Domingo Villar, muy vinculada a la ciudad.

Francisco Castro, organizador de la "ambiciosa" programación, ha apuntado las tres ideas con las que se desarrollarán las tres jornadas: "reivindicar la capitalidad central de Vigo en la literatura gallega. Aquí comienza el Rexurdimento y empieza en la imprenta de Juan Compañel; aquí están las principales editoriales de nuestro país y Vigo es una de las ciudades más importantes en la literatura negra".

Silvia Penas, poetisa que también participará en las actividades, agradeció el "lugar central que el programa le concede a la poesía, que es uno de los géneros que más se trabaja en Vigo".

Programación

La programación arrancará el jueves 23 de abril en la Plaza de Compostela, junto a la escultura del autor vigués, por la mañana, con la participación del alumnado de sexto de Primaria que realizará una lectura de textos, mientras que por la tarde, a las 17:30 horas, tendrá lugar una lectura pública ante la propia escultura, acompañada de una interpretación musical de la agrupación Son das Flores.

El viernes 24, en la Biblioteca Neira Vilas tendrá lugar la actividad Contos Dakí, una sesión especial de cuentos para público adulto con Cris de Caldas, que presenta su espectáculo De amor, sexo e morte. A las 20:00 horas, en la Casa Galega da Cultura, tendrá lugar un encuentro de narradores y narradoras bajo el título Por que escribimos? Por que lemos? Por que amamos os libros? en el que participarán Pedro Feijóo, Guada Guerra y An Alfaya, con Francisco Castro como moderador. Durante el acto, la ilustradora Kristina Sabaite realizará una obra pictórica en directo.

El sábado 25, a las 12:00 horas, de nuevo en la Casa da Cultura Galega, habrá un encuentro de poetas con el título Escribir poesía, ler poesía, ser poetas en el que participarán Silvia Penas, Samuel Merino y Román Raña, moderados por Xina Vega, dentro de una propuesta centrada en la escritura y la lectura poética.