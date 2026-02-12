Instituciones y partidos trasladan su pesar por la muerte de Xesús Alonso Montero: "Hoy Galicia está de luto"

El fallecimiento este jueves del que fuera presidente de la Real Academia Galega (RAG) Xesús Alonso Montero a los 97 años, ha generado una oleada de mensajes de pesar y pésame desde distintas instituciones sociales, culturales, políticas y administrativas, que han reconocido su contribución a la cultura gallega y su profunda huella en la Galicia contemporánea.

Este es el caso de la Real Academia Galega, de la que Alonso Montero fue presidente entre 2013 y 2017, que, tras conocer la noticia este jueves, expresó su "profundo pesar" por la muerte del que ha definido como "maestro de maestros y gran ejemplo de compromiso con la defensa y el estudio de la lengua y de la cultura de Galicia".

Del mismo modo, el Consello da Cultura Galega (CCG) ha emitido un comunicado para expresar su pesar por el fallecimiento de "una de las figuras esenciales de la cultura gallega contemporánea" y "persona estrechamente vinculada a la trayectoria de la institución", de la que desempeñó el cargo de primer vicepresidente.

La presidenta del CCG, Rosario Álvarez, ha calificado su pérdida como "un pesar profundísimo para la cultura gallega y, de manera muy especial, para esta institución, en la que desempeñó un papel determinante en sus inicios". Además, ha destacado su relevancia como intelectual comprometido, con una amplia presencia en instituciones culturales y organizaciones de carácter político, así como su activa proyección social y cultural.

También han trasladado sus condolencias y mensajes de pésame en redes sociales entidades literarias, como Xerais o Galaxia, y culturales, como la Asociación Galega de Editoras, la Fundación Otero Pedrayo o la Fundación Rosalía de Castro, e incluso empresas como R, además de escritores, pensadores y miembros de la comunidad cultural gallega; según recoge Europa Press.

"Uno de los pensadores más relevantes de la Galicia"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha lamentado que la cultura y la intelectualidad de Galicia hayan perdido, con la muerte de Montero, "uno de los pensadores más relevantes de la Galicia contemporánea". "Por suerte, queda para siempre su amplia y valiosa obra", ha añadido.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha considerado que la lengua gallega pierde con su muerte "una de sus voces más lúcidas y apasionadas".

Los mensajes de pésame han ido llegando también desde el ámbito institucional, por parte de las diputaciones provinciales gallegas y numerosos ayuntamientos y alcaldes de la Comunidad.

Entre ellos, el del alcalde de Vigo, Abel Caballero, ciudad en la que Alonso Montero nació y murió, que ha expresado su pesar a través de un mensaje en su red social X, donde lo ha calificado de "galleguista, hombre sabio comprometido con valores del progresismo" y "figura trascendente para la historia de Galicia" que, ha dicho, "permanecerá para siempre en la memoria de la ciudad de Vigo".

Ámbito político

También han sido muchos los personajes y partidos políticos que han expresado a través de sus redes sociales el pesar por el fallecimiento de Alonso Montero, entre ellas el Partido Comunista de Galicia, en el que el que fuera presidente de la RAG militaba desde 1962. Enrique Santiago, secretario general del PCE, se ha referido a Alonso Montero como "camarada" en un mensaje de condolencias en 'X' en el que ha elogiado su papel como "referente en la lucha contra la dictadura en Galicia".

Asimismo, el secretario xeral de los socialistas gallegos, Xosé Ramón Gómez Besteiro, ha reivindicado "una vida entera al servicio de la palabra, de la cultura y de Galicia" y ha recordado que Xesús Alonso Montero fue "compromiso, pensamiento crítico y amor por la lengua hasta el último día".

Por su parte, el BNG ha colgado un mensaje en su página de X para recordar la figura del que fue "profesor, investigador y escritor" y sin el que "la cultura gallega pierde una figura relevante en su historia contemporánea".

Del mismo modo, a través de un comunicado, el sindicato CCOO ha manifestado su "hondo pesar" por la muerte de Xesús Alonso Montero, a quien ha definido como un "incansable luchador por la clase trabajadora y la memoria democrática". "Hoy Galicia está de luto", han proclamado.

Montero, recoge CCOO, "deja como legado una larga y prolífica trayectoria de lucha y compromiso con la lengua y la cultura gallegas, así como por la recuperación de la democracia en nuestro país".

Comisiones Obreras de Galicia y su Fundación le concedieron hace dos décadas, en 2004, uno de los Premios 10 de Marzo por su papel en la defensa de los derechos de la clase trabajadora y en la lucha contra el franquismo. Ya en 2012, la Unión Comarcal de CCOO de Vigo también lo hizo merecedor de una distinción en los Premios Primero de Mayo al Compromiso Social y a la Solidaridad.