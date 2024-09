Ciudadanos vigueses piden para el Teatro Cine Fraga una gestión "profesional" y "no política"

Tarde para tomar nota en Vigo: Ciudadanos, representantes culturales y asociaciones sin ánimo de lucro de la ciudad se personaron en el salón de actos de la Delegación de la Xunta en Vigo para sugerir a los representantes políticos de Xunta y Diputación el plan de usos del Teatro Cine Fraga.

En un acto abierto y dirigido por el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; el presidente de la Diputación, Luis López; el conselleiro de Cultura, José López Campos y la delegada territorial, Ana Ortiz, los asistentes pudieron formular sus sugerencias. Fue generalizada la necesidad de "profesionalizar" la gestión cultural del espacio y de no dejarla en manos de los políticos o los gobiernos de turno. En este sentido, se pidió "externalizar" la citada gestión, pues se mostró una profunda preocupación sobre cómo se dirigen en Galicia este tipo de espacios: "O problema non é a estrutura, senón a política que hai detrás. Non debería ser presidencialista, senón encargada a equipos", solicitaba un ciudadano.

Los presentes también reclamaron espacios expositivos para los artistas plásticos y una "resposta" a los artistas locales. También que se tenga especial cuidado para que Vigo no siga perdiendo importantes exposiciones y que se adopten las medidas necesarias para recuperar el importante peso que, en la ciudad, tuvo el cine. Por último, representantes de las asociaciones de música y baile tradicional también pidieron un espacio para la cultura gallega y se solicitó una visita guiada por el Fraga porque "non sabemos que hai no Fraga, entón, é difícil facer unha proposta de uso".

La programación comenzará en 2027

Antes de dar voz a la ciudadanía, los representantes políticos hablaron de plazos y pasos administrativos a seguir para acondicionar los más de 7.000 metros cuadrados del Teatro Cine Fraga, una obra completada al 70% pero para la que todavía faltan trámites importantes como la redacción del proyecto constructivo, la licitación y la ejecución de la obra iniciada por César Portela.

Las reservas presupuestarias para lo anterior se consignarán en 2025 -año de la licitación- para que, a finales de 2026, la obra pueda estar finalizada y en 2027 arranque su programación.

Se busca, en palabras de Luis López, presidente de la Diputación, que el Fraga sea "un referente cultural do noroeste peninsular".