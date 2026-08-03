La DGT intensifica desde hoy los controles de velocidad en las carreteras pontevedresas

A partir de hoy lunes, y hasta el próximo 9 de agosto, la Dirección General de Tráfico intensificará los controles de velocidad entre los días 3 y 9 de agosto dentro de una campaña especial de vigilancia en toda España.

Así, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil incrementará su presencia en las carreteras, especialmente, en aquellas convencionales con el objetivo de "reducir la siniestralidad y prevenir conductas de riesgo al volante". En este sentido, los agentes intensificarán los controles tanto en vías interurbanas como en vías urbanas, prestando especial atención a los tramos con mayor riesgo de siniestralidad.

Abel Losada, subdelegado del Gobierno en Pontevedra, recordó que la velocidad inadecuada "sigue siendo uno de los principales factores de riesgo en la circulación" e hizo un llamamiento a la "responsabilidad" en las carreteras.

Según los datos de la DGT, la velocidad inadecuada estuvo presente en el 22 % de los accidentes mortales registrados en España en 2024, siendo el tercer factor concurrente más frecuente en los accidentes de tráfico. Además, se estima que entre el 10 % y el 15 % de todos los accidentes y alrededor del 30 % de los mortales están directamente relacionados con el exceso de velocidad o con una velocidad inadecuada. "Respetar los límites de velocidad es una de las medidas más eficaces para salvar vidas. Unos minutos de prisa nunca compensan el riesgo que supone poner en peligro la propia vida y la de las demás personas usuarias de la vía", incidió el subdelegado.

98.723 conductores denunciados en abril

En la última campaña especial de control de la velocidad, celebrada en abril de este año, se controlaron cerca de 1,9 millones de vehículos en todo el país y se denunció a 98.723 conductores por superar los límites de velocidad establecidos.

La DGT recuerda también que desde 2022 ya no está permitido superar en 20 km/h el límite de velocidad para adelantar en carreteras convencionales, una medida orientada a mejorar la seguridad vial y reducir la gravedad de los accidentes.