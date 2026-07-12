Advierten de una posible reactivación del mildio en Pontevedra y recomiendan mantener la vigilancia en las viñas

La Deputación de Pontevedra ha emitido este domingo un nuevo aviso fitosanitario, en el que recomienda mantener una vigilancia constante de las viñas durante los próximos días de las viñas. El objetivo es detectar de manera temprana posibles nuevos síntomas de mildio.

El personal técnico de la Estación Fitopatolóxica de Areeiro (Pontevedra) ha explicado que la ola de calor de las últimas semanas y la humedad ambiental de la provincia han favorecido al avance sostenido de la fenología de las viñas. Ahora bien, ha destacado que la situación sanitaria de los racimos es actualmente muy buena o excelente.

Los focos de mildio detectados con anterioridad permanecen contenidos, sin que se observaran avances significativos. Con todo, en las plantas testimonio sin tratamiento y en las viñas abandonadas continúan apareciendo nuevas manchas en las hojas, lo que confirma que el hongo sigue presente en el medio.

Por este motivo, el personal técnico recomienda mantener una vigilancia continua de las parcelas, especialmente mientras la uva no entre en la fase de pintado, para detectar la posible aparición de nuevos síntomas y decidir, en función de la evolución de cada viña, la necesidad de nuevos tratamientos.

En cuanto a la flavescencia dorada, la Estación Fitopatolóxica ha recordado que sigue abierto el periodo para realizar los tratamientos insecticidas obligatorios en las zonas demarcadas, así como los recomendados en las limítrofes. Además, ha reiterado la importancia de extremar las precauciones en los desplazamientos entre comarcas para evitar la dispersión accidental del insecto.