El interior de la provincia de Pontevedra, en alerta naranja desde la madrugada de este martes

El interior de la provincia de Pontevedra estará en alerta naranja por lluvias a partir de la madrugada de este martes. Así lo ha informado la Xunta en un comunicado, en el que explica que, con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a Europa Press, desde esta madrugada estará activo un fenómeno meteorológico adverso por precipitaciones acumuladas en 12 horas de más de 80 litros por metro cuadrado.

Ante las fuertes lluvias, la Xunta recomienda circular con precaución e informarse previamente del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan anegarse y alejarse de los cauces de los ríos.

Debido a la alerta naranja por lluvia acumulada, la Comisión Escolar de Alertas ha decidido suspender durante toda la jornada de este martes las actividades en el exterior de los centros educativos de los 16 concellos de la zona interior de Pontevedra: Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.