La provincia de Pontevedra, en aviso por lluvias este jueves

Tras un miércoles de tregua, marcado por la presencia de un sol radiante y temperaturas nada desagradables para la época del año actual, parece que la inestabilidad irá ganando terreno en las próximas horas hasta el punto de poner a la provincia de Pontevedra en aviso por este fenómeno.

La provincia pontevedresa es una de las ocho en aviso dentro de la mitad norte peninsular. Solo será por lluvia, al contrario que A Coruña, que también lo tendrá por oleaje. Y es que será un frente atlántico el responsable de cubrir los cielos en buena parte de la mitad oeste.

Tal y como ha precisado Europa Press, debido a lo anterior, en la fachada atlántica gallega las precipitaciones podrían ser localmente fuertes. El viento, por contra, será moderado y sur.

La situación de inestabilidad parece que se mantendrá hasta el viernes; el sábado la tónica podría cambiar.