Varios bomberos trabajan en la extinción del fuego, a 24 de septiembre de 2026, en Calvos de Randín, Ourense, Galicia (España). Adrián Irago / EP

Incendio en Calvos de Randín (Ourense): La Xunta investiga con drones el origen del fuego

La Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) de la Xunta trabaja sobre el terreno para esclarecer las causas del incendio de Calvos de Randín (Ourense), que ha quemado ya unas 460 hectáreas.

El fuego obligó a activar la Situación 2 por su proximidad al núcleo de As Meaus, en el municipio vecino de Baltar, aunque esta alerta ya ha sido desactivada.

Los investigadores están utilizando drones tanto en las pesquisas como en las labores de vigilancia y, por el momento, se desconoce el origen de las llamas.

Los trabajos continuarán al menos durante todo el fin de semana e incluyen la inspección de los posibles puntos de inicio, el análisis de las imágenes disponibles y el refuerzo de la presencia de los equipos de investigación.

Según explica la Consellería do Medio Rural, se estudian las distintas hipótesis sobre el origen del incendio mediante inspecciones oculares para localizar indicios y garantizar su conservación y trazabilidad, con el objetivo de trasladar a la autoridad judicial cualquier hallazgo relevante.

El fuego comenzó a las 13:36 horas del jueves en la parroquia de Randín y en su extinción se han movilizado, entre otros medios, cinco helicópteros y once aviones.

Estabilizado

Por otra parte, Medio Rural ha dado por estabilizado, aunque todavía no controlado, el incendio forestal declarado en la parroquia de Reigada, en Manzaneda.

Las llamas comenzaron a las 01:15 horas del jueves y han afectado a más de 20 hectáreas.

El fuego quedó estabilizado a las 15:28 horas de este viernes después de que en las labores de extinción participasen de forma acumulada tres helicópteros, una pala, ocho motobombas, 14 brigadas y ocho agentes.