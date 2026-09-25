Un bombero trabaja en la extinción del fuego en Calvos de Randín, Ourense. Adrián Irago - Europa Press

Incendio en Calvos de Randín (Ourense): ya son 460 hectáreas afectadas y se ha desactivado la Situación 2

El fuego continúa este jueves arrasando el municipio de Calvos de Randín, en Ourense, y ya son 460 las hectáreas afectadas, según ha trasladado la Consellería do Medio Rural.

Además, la Situación 2 de alerta que se declaró por precaución, debido a la proximidad del núcleo de As Meaus, en el municipio vecino de Baltar, ha quedado desactivada este mediodía.

Para la extinción del fuego se han movilizado hasta ahora (medios acumulados) 6 técnicos, 37 agentes, 39 brigadas, 24 motobombas, 5 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 5 helicópteros y 11 aviones.

Por otra parte, sigue activo el incendio que se inició en la madrugada de este viernes en el ayuntamiento ourensano de Manzaneda, parroquia de Reigada, con una superficie afectada de más de 20 hectáreas.