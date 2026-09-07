Una mujer deja en herencia al Sergas y a la asociación contra el cáncer un piso y 18.300 euros

Una herencia poco común. Una mujer fallecida en enero de 2023 le dejó a la Asociación Española Contra el Cáncer de Ourense y al Servizo de Psiquiatría del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense un piso valorado en 74.000 euros y 18.300 euros de su cuenta bancaria.

Así lo ha dado a conocer este lunes el Gobierno gallego después de que el Consello da Xunta autorizase por parte del Servizo Galego de Saúde (Sergas) la mitad de la herencia, con un valor estimado de 92.337 euros. El Sergas asumirá esta cantidad al no disponer el servicio de Psiquiatría de personalidad jurídica propia.

La herencia está formada por un inmueble situado en Ourense, con un valor de referencia de 74.000 euros, y un fondo bancario de casi 18.300 euros. Así, el valor de lo que heredará el Sergas es de alrededor de 46.000 euros.

La autorización del Consello da Xunta es necesaria para que el Sergas pueda aceptar la herencia, de acuerdo con lo establecido en la Ley 8/2008, del 10 de julio, de Saúde de Galicia.

Una vez aceptada, el Sergas y la Asociación Española Contra el Cáncer coordinarán las actuaciones precisas para gestionar el inmueble.