Ourense vuelve a llevarse la peor parte de la ola de calor: Decretada alerta naranja en el Miño

Ourense volverá a ser el horno de Galicia en medio de esta ola de calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado una alerta naranja en la zona del río Miño en Ourense para este martes, 28 de julio, entre las 13:00 y las 21:00 horas. MeteoGalicia se ha sumado a la advertencia, en este caso, desde las 15:00 horas.

Por su parte, la Xunta también ha informado de que habrá nivel amarillo de alerta por ola de calor para este martes en la montaña de Ourense y zona de Valdeorras.

Este lunes, 27 de julio, varios municipios gallegos del sur de la comunidad rozarán los 37 grados pasadas las 15:00 horas: Serán Salvaterra, Pontevedra y Ourense.

En resumen, la Aemet también ha activado alertas amarillas en varias zonas de las cuatro provincias este martes: interior y suroeste de la provincia de A Coruña, sur de Lugo, noroeste de Ourense, zona del Miño en Pontevedra y Rías Baixas.