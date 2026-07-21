Grave accidente en Ourense: Chocan un turismo y una ambulancia de la Cruz Roja

Dos personas han resultado heridas de gravedad tras verse involucradas en una colisión frontal entre un turismo -un Golf- y una ambulancia Peugeot Boxer de la Cruz Roja. Se trata de los conductores de ambos vehículos.

Los hechos ocurrieron esta misma mañana en la N-120 a su paso por O Barco de Valdeorras. A consecuencia de los mismos, ambos heridos tuvieron que ser excarcelados y trasladados al hospital: La conductora del turismo en UVI al Hospital de O Barco de Valdeorras, mientras que el conductor de la ambulancia fue evacuado en helicóptero H4 al CHUO.

Ambas víctimas han sido estabilizadas. Se sabe, también, que no viajaban más ocupantes en los vehículos. Se les practicará a ambos las pruebas de alcohol y de drogas.

Además de los medios sanitarios, hasta el punto del siniestro se desplazó también un destacamento de la Guardia Civil de O Barco y el EIS de Verín.