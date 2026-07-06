Un accidente entre un camión y un convoy de transporte especial corta la A-52 en Ribadavia (Ourense)

Una colisión por alcance entre un camión y un convoy de transporte especial ha obligado en la tarde de este lunes a cortar la autovía A-52 a su paso por la localidad ourensana de Ribadavia en dirección Benavente.

Tal y como ha informado la Guardia Civil, el siniestro se produjo sobre las 15:20 horas en el punto kilométrico 252 de esta vía.

En un primer momento, los agentes cortaron la circulación para camiones, pero a las 15:50 horas decidieron efectuar un corte total, desviando el tráfico por la carretera N-120.